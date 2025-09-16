ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة غاز في مكسيكو سيتي إلى 15 قتيلا

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا انفجار شاحنة لنقل غاز البروبان الذي وقع الأسبوع الماضي على أحد الطرق السريعة الرئيسية في العاصمة مكسيكو سيتي ارتفعت إلى 15 قتيلا.

وأوضحت وزارة الصحة في مكسيكو سيتي عبر منصة "إكس" أن رجلا / 40 عاما / توفي متأثرا بجراحه، قبل أن تعلن لاحقا في بيان وفاة شخص آخر لم يتم تحديد هويته، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 15. ولا يزال 39 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وخلص المحققون إلى أن خزان المقطورة المنقلبة انفجر بعد اصطدامه بجسم ما، فيما يواصلون التحقيق في ما إذا كانت الشاحنة تسير بسرعة زائدة، وما إذا كان السائق يمتلك التدريب الكافي.

وكان الحادث قد تسبب الأربعاء الماضي في اندلاع حريق هائل التهم أكثر من عشرين مركبة وأدى إلى إصابة العشرات بحروق بالغة.