أطلقت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، مبادرة لحل مشاكل المواطنين بالتعاون مع كل الإدارات الخدمية، والجهات التنفيذية بالمدينة، بهدف الوقوف على مطالب وشكاوى المواطنين، والعمل الفوري على حلها.

وقال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى إطلاق المبادرة بهدف الاستماع شكاوى أو مقترحات أو مطالب المواطنين، والعمل على حلها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين على أرض الواقع، وخاصة داخل الوديان والمناطق الأكثر احتياجًا، لتلبية احتياجاتهم، وتوفير الخدمات، وتسهيل الإجراءات الخاصة بمصالحهم اليومية داخل المؤسسات الحكومية.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على خدمة المواطنين بالوحدة المحلية باستقبال المواطنين الذين لديهم خدمات في المصالح الحكومية المختلفة في المدينة، ولم يجري حلها والتواصل مع مسئولي هذه المصالح والعمل على حلها في الإطار الذي يسمح به القانون.

وأكد أنه جرى التأكيد على جميع الجهاز التنفيذي، بأن يستمعون إلى المواطنين، لحصر مطلبهم، والعمل على تلبيها، وإرجاء الصعب منها للدراسة على أن يكون الرد على المواطنين خلال فترة زمنية محددة.

وأشار إلى أنه يجري عقد لقاء جماهيري أسبوعي مع المواطنين للاستماع لمطالبهم أو شكواهم أو مقترحاتهم، بحضور جميع مديري الإدارات بالمدينة، لإيجاد الحلول القانونية، وحثهم على التعاون مع الجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدم في كافة القطاعات.

ولفت إلى أنه يقوم بالمرور المفاجئ على جميع الإدارات الخارجية، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من حرص جميع العاملين على تأدية حق المواطن، وحث لجميع علي الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة، وفتح أبواب مديري الإدارات لتلقي الشكاوي والعمل على حلها طبقًا للقانون مع مراعاة روح القانون، وبناء ثقة متبادلة بين المواطن والجهاز الإداري، وإعلاء قيمة المواطن .