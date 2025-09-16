يوفنتوس يعلن قائمته لمواجهة دورتموند في بداية مشوار الأبطال

أعلن الكرواتي إيجور تودور المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن القائمة الرسمية للفريق التي تستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

القائمة شهدت عودة الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو بعد غيابه عن لقاء إنتر ميلان الأخير بسبب الإصابة، فيما خطف الوافد الجديد إيدون زيجروفا الأنظار بظهوره الأول مع "السيدة العجوز" بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وضم تودور جميع أوراقه الهجومية الثقيلة، وعلى رأسها المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش والوافد الكندي جوناثان ديفيد، بجانب العناصر الشابة مثل كينان يلدز، ليؤكد على جاهزية اليوفي لبدء مشواره الأوروبي بقوة أمام منافس صعب اعتاد التألق على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك".

قائمة يوفنتوس لمباراة بوروسيا دورتموند:

بيرين – دي جريجوريو – بنسوليو – بريمر – جاتي – كيلي – كالولو – روجاني – خوان كابال – كامبياسو – جواو ماريو – لوكاتيلي – كوبمينرز – خيفرين تورام – ماكيني – أدزيتش – كوستيتش – فلاهوفيتش – يلدز – زيجروفا – أوبيندا – كونسيساو – جوناثان ديفيد.

المباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يطمح يوفنتوس لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية في مشوار استعادة هيبته الأوروبية.