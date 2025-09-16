لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة

قالت لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلصت اللجنة المؤلفة من 3 أعضاء إلى أنه تم ارتكاب 4 من بين أعمال الإبادة الجماعية الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي صدرت عام 1948.

وتحدثت اللجنة عن الأعمال التالية: القتل والتسبب في إيذاء بدني أو عقلي خطير وتعمد إيجاد ظروف معيشة تهدف لتدمير الشعب الفلسطيني بأكمله أو جزء منه بالإضافة إلى إجراءات لمنع المواليد.

يشار إلى أنه مثل الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فإن إسرائيل لا تعترف بمجلس حقوق الإنسان الدولي كسلطة، وتتهمه واللجان التابعة له بالتحيز ضد إسرائيل.

وتتعلق نتائج لجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

وقال الخبراء، إن إسرائيل تقتل المدنيين وتعوق دخول المساعدات الإنسانية، كما تدمر المنشآت التعليمية والصحية بصورة ممنهجة وتهاجم المواقع الدينية.

وتزعم إسرائيل "أن حملتها في غزة تستهدف حماس وليس الشعب الفلسطيني".

وتقول إسرائيل: "إن الحرب يمكن أن تنتهى على الفور في حال أفرجت حماس عن الرهائن الـ48 المتبقين وتخلت عن أسلحتها"، حد زعمها.