تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تسجيل وول ستريت مستويات قياسية جديدة

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل وول ستريت مستويات قياسية جديدة، مع تزايد توقعات المستثمرين بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" عن أول خفض لسعر الفائدة الرئيسي هذا العام.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.3% ليصل إلى 44904.13 نقطة، وذلك بعد عطلة وطنية في اليابان أمس الاثنين.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 8871.30 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.1% ليصل إلى 3446.13 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2% ليصل إلى 26384.95 نقطة، كما تراجع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 3846.61 نقطة.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بعد محادثات تجارية جرت في إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين الصين والولايات المتحدة بشأن ملكية منصة الفيديو الاجتماعي الشهيرة "تيك توك".

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات أمس الاثنين على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.99 نقطة، أي بنسبة 0.5% ليصل إلى 6615.28 نقطة، متجاوزا مستواه القياسي السابق الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 49.23 نقطة، أي بنسبة 0.1%، ليصل إلى 45883.45 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بواقع 207.65 نقطة، أي بنسبة 0.9%، ليصل إلى 22348.75 نقطة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وفي سوق السندات، واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية تراجعه، نتيجة للتوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيانات جديدة حول حجم إنفاق المتسوقين في متاجر التجزئة الأمريكية خلال الشهر الماضي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.03%، مقارنة بـ 4.06% في ختام تعاملات الجمعة الماضي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 13 سنتا ليصل إلى 63.43 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 13 سنتا ليصل إلى 67.57 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.18 ين ياباني من 147.33 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1780 دولار من 1.1769 دولار.