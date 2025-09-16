ماريان خوري: مهرجان الجونة لديه إرادة حقيقية لإنشاء نموذج دعم یلبّي تطلعات صنّاع الأفلام

قالت المنتجة ماريان خوري المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان من خلال سیني جونة لدعم إنتاج الأفلام، استطاع أن یرسّخ مكانته كمنصة مرموقة یتطلع إلیھا صنّاع الأفلام والشركاء، مؤكدة على أن ھذا النجاح یحتّم الانتقال إلى خطوات أبعد، خاصة في ظل التحولات الجاریة في خریطة دعم صناعة السینما بالمنطقة.

وأوضحت ماريان خوري، أن النموذج السائد للدعم الیوم لم یعد یقتصر على منح الجوائز أو تقدیم دعم مؤقت، بل یقوم على بناء علاقات طویلة الأمد مع صنّاع الأفلام، عبر معامل الأفلام التي ترافق المشاریع منذ بدایتھا حتى اكتمالھا، وصنادیق الدعم التي توفر إمكانیات مالیة وفنیة ولوجستیة أوسع، إلى جانب ورش بناء القدرات التي تستمر على مدار العام، وھنا تبرز الحاجة إلى تصمیم أشكال دعم أكثر استدامة، لا تقوم فقط على العلاقة المؤقتة بل تسعى لخلق ولاء حقیقي بین صنّاع الأفلام والمنصات الداعمة فھذا التحول بات ضرورة حتمیة، خاصة وأن الولاء أصبح یقاس بمدى الدعم المالي والفني الملموس الذي یساھم في إنجاز الأفلام، ولم یعد الأمر أن یذھب صانع الفیلم إلى المھرجان لیحصل على جائزة وینصرف، بل یتكوّن لدیه ولاء حقیقي لأنه وجد ھناك مساحة للتدریب، والتطویر، والاحتكاك بالاضافة إلى الدعم الإنتاجي. وكذلك من خلال ما یتیحه له المھرجان من فرص للقاء مدیري مھرجانات ومبرمجین آخرین یقررون اختیار فیلمه لبرمجته في مھرجانات جدیدة.

وأكدت ماريان خوري، أن ھناك إرادة حقیقیة داخل مھرجان الجونة لتبنّي الخطوة المقبلة على صعید الصناعة، من خلال إنشاء نموذج دعم یلبّي تطلعات صنّاع الأفلام ویتماشى في الوقت نفسه مع آلیات العمل السائدة في المنطقة القائمة على تنوع فرص الدعم ووجود أشكال أكثر استدامة مثل معمل الأفلام الذي یتابع تطویر مشروعات الأفلام من الفكرة إلى التوزیع، وصندوق دعم قادر على المساھمة الفعلیة في إنتاج الأفلام من خلال زیادة قیمة الدعم الإنتاجي ومتابعة تطور المشاریع، وورش مستمرة طوال العام، بالإضافة إلى اكتشاف مشاریع أفلام جدیدة ولیس الاكتفاء بالمساھمة في دعم مشروعات تلقت الدعم بالفعل من جھات أخرى. ھذه الخطوات صارت حتمیة لتعزیز وجود مجتمع سینمائي مرتبط بالمھرجان عضویًا ویعتبر المھرجان شریكًا فاعلًا. كما أن ھناك ضرورة لتعزیز حوار أوسع مع المھرجانات الشقیقة لضمان تكامل الجھود، فجمیعنا شركاء في مشروع واحد، هو دعم صناعة السینما العربیة.