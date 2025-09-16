فلسطين ترحب بعزم لوكسمبورج الاعتراف بدولتها وتدعو لخطوات مماثلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وزارة الخارجية وصفت في بيان موقف البلد الأوروبي "بالشجاع الذي يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"..

رحبت فلسطين، الثلاثاء، بإعلان رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، ووزير الخارجية كزافييه بيتل، عزم بلدهما الاعتراف بدولتها، ودعت بقية بلدان العالم لخطوة مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: "نرحب بإعلان رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى لوك فريدن ووزير الخارجية كزافييه بيتل، عزم بلدهما الاعتراف بدولة فلسطين".

ووصفت الموقف بـ "الشجاع"، موضحة أنه "ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويندرج في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والسلام وفقا لمبدأ حل الدولتين".

ودعت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الإقدام على هذا الاعتراف "التزاما بحل الدولتين وإسنادا للإجماع الدولي على وقف الحرب وإحلال السلام".

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.​​​​​​​