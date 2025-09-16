لابيد يحذر من مقتل جنود وأسرى بهجوم غزة دون هدف: هل سنقاتل إلى الأبد؟ هذا لا معنى له

• ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير جولان يقول إن نتنياهو شن عملية احتلال غزة للبقاء في منصبه..



حذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، من أن تكثيف العملية العسكرية في مدينة غزة سيؤدي إلى مقتل مزيد من الجنود والأسرى "دون تحقيق أي هدف سياسي".

جاء ذلك في تصريحات لموقع "واينت" الإخباري العبري، تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، تكثيف العملية العسكرية في مدينة غزة.

وقال لابيد: "لقد بدأت العملية (بغزة)، لكن لا أحد يعرف كيف ستنتهي، حيث تشير التقديرات الأكثر حذرا إلى أنها ستدخل عام 2026 أيضا".

وتساءل مستنكرا: "ما هي فكرتهم (أعضاء الحكومة)؟ وهل سنقاتل في غزة إلى الأبد؟ هذا لا معنى له".

وأضاف: "لم أسمع قط عن عملية عسكرية ليس لها هدف سياسي، يرسلون الجيش للقتال هناك. سيقتل مزيد من الجنود والمختطفين ولا أحد يفهم ما هو الهدف".

وتابع لابيد: "لدينا 904 ضحايا من الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب (خلال عامين)، متى ستتوقفون؟ حينما يصبحون 2000؟".

وأردف: "نحن نقاتل منذ عامين ولدينا 18500 جريح، هل ستتوقفون حينما يصبحون 30 ألف جريح؟ هذا عديم الجدوى تماما".

يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم إسرائيلي عنيف على مدينة غزة، حيث عاش الفلسطينيون ليلة دامية قُتل خلالها 35 شخصًا، فيما أصيب وفُقد آخرون، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، وتفجير روبوتات مفخخة لنسف منازل ومبانٍ سكنية شمال غربي المدينة.

والثلاثاء، قال نتنياهو في مستهل مثوله أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده: "بدأنا عملية مكثفة في مدينة غزة" وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

وتباهى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح الثلاثاء، باشتداد عمليات الإبادة الجماعية في مدينة غزة، قائلا إن "غزة تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد".

** مقاطعة دولية خانقة

بدوره، قال زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير جولان بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "ما يعرضه علينا نتنياهو ليس أمنًا ولا اقتصادًا، بل نظامًا استبداديًا معزولًا عن العالم، يخضع لمقاطعة دولية خانقة".

وعن نتائج السياسة التي تنتهجها الحكومة، أضاف غولان النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش: "المعنى بسيط: انخفاض بنسبة 40 بالمئة في أجور جميع العاملين في الاقتصاد".

وفيما يتعلق بإقرار نتنياهو بأن إسرائيل في عزلة، قال غولان: "هذه كارثة اقتصادية وأمنية، فمن أجل بقائه شن نتنياهو عملية لاحتلال غزة والقضاء على إسرائيل".

وتابع: "سنوقف هذا التدهور ونعيد إسرائيل إلى الشراكة الدولية، ونبني اقتصادًا متناميا وأمنا حقيقيا".

والاثنين أقر نتنياهو للمرة الأولى، بأن بلاده تدخل في "نوع من العزلة".

وقال نتنياهو في مؤتمر لوزارة المالية: "نحن ندخل في نوع من العزلة، وسيتعين علينا التكيف أكثر فأكثر مع اقتصاد يتمتع بخصائص الاكتفاء الذاتي"، وفق ما نقلته إذاعة الجيش.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.