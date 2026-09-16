حسام أشرف يقود هجوم الزمالك أمام المحلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ستاد غزل المحلة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعود حسام أشرف لقيادة الهجوم، بجانب الفلسطيني عدي الدباغ والأنجولي شيكو بانزا.

كم يعود مهدي سليمان لحراسة المرمى، وهو الحارس الذي يعتمد عليه معتمد جمال بشكل أساسي في مباريات الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد .

خط الهجوم : شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمود جهاد وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.