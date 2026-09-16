من هو هيثم يونس المدير التنفيذي لمعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 58 ؟

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بتولي المهندس هيثم يونس، المفوض باختصاصات رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أعمال المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والخمسين لعام 2027.

وكان اسم المهندس هيثم يونس، برز كأحد العناصر القيادية التي اضطلعت بمسئوليات إدارية وتنفيذية جوهرية في إدارة صناعة المعارض والمهرجانات الثقافية داخل مصر.

تنقل هيثم يونس خلال مسيرته المهنية داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب عبر مجموعة من المناصب التنفيذية، وصولاً إلى تكليفه بتسيير أعمال الهيئة ونشاطاتها المالية والإدارية، إلى جانب مهمته الأساسية كمدير تنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تولاها مؤخراًً.

كما تولى مهام الإدارة التنفيذية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يمثل دور المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب العصب التنظيمي للحدث الثقافي الأبرز في المنطقة، حيث يتولى هيثم يونس التخطيط والإشراف المباشر على سلسلة طويلة من العمليات اللوجستية والفنية التي تضمن انتظام المعرض.

- أبرز المناصب التي تولاها هيثم يونس:

تولى هيثم يونس العديد من المناصب الهامة خلال مسيرته المهنية ومنها:

رئاسة الإدارة المركزية للمعارض: الإشراف على كل المعارض التي تقيمها الهيئة العامة للكتاب على مستوى الجمهورية.

تسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب: تكليفه رسمياً بإدارة وتسيير الشئون المالية والإدارية للهيئة والتفويض باختصاصات رئيس مجلس الإدارة.

التوسع في المعارض الإقليمية: الإشراف التنفيذي المباشر على إقامة المعارض المحلية في المحافظات لتوفير الكتاب بأسعار مناسبة للجمهور الإقليمي.

المشاركة المؤسسية: تمثيل الهيئة في المجلس الأعلى للثقافة بحكم التكليف الإداري والمنصب القيادي.