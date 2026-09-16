جامعتي بورسعيد وIIT الهندية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي والتبادل الأكاديمي

- المكتب الثقافي بنيودلهي يعلن تفاصيل تعاون مصري هندي لبناء مشروعات علمية مشتركة

- الدكتورة آيات سعد: توفر أرضية واسعة لدعم إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة قضايا التنمية والمجتمع

أعلنت الدكتورة آيات سعد، مسئولة مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بنيودلهي، نجاح جهود المكتب الثقافي المصري بنيودلهي في توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بورسعيد والمعهد الهندي للتكنولوجيا IIT ، لتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي ودعم الابتكار وبناء مشروعات علمية مشتركة، في ضوء توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة.

وأوضحت مسئولة مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بنيودلهي، أن مذكرة التفاهم تشمل عددا متنوعا من المجالات الأكاديمية والبحثية التي توفر أرضية واسعة لإطلاق مشروعات بحثية متعددة التخصصات، وتعزيز التعاون بين الباحثين في المجالات العلمية والتطبيقية، وتبادل التجارب والممارسات الأكاديمية، بما يدعم إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة قضايا التنمية والمجتمع.

وقالت الدكتورة آيات سعد إن التعاون مع جامعة IIT الهندية فرصة مهمة أمام طلاب الجامعات المصرية للتعرف على بيئة أكاديمية دولية متنوعة، والاستفادة من فرص التبادل والزيارات والتدريب، والتفاعل مع طلاب من جنسيات وثقافات مختلفة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العلمية والشخصية وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.

وأكدت أن مذكرة التفاهم الجديدة بين جامعتي بورسعيد والمعهد الهندي للتكنولوجيا، والذي يعد من أهم الجامعات الهندية في مجال الهندسة والتكنولوجيا، تعكس الاتجاه نحو تدويل التعليم والبحث العلمي وتوسيع دوائر التعاون مع الجامعات الدولية، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مسارات عملية وبرامج ومشروعات يستفيد منها الطلاب والباحثون وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت إلى أن الشراكة الجديدة امتداد لجهود المكتب الثقافي المصري مع الجامعات المصرية في بناء شبكة متنامية من العلاقات الأكاديمية والبحثية الدولية، وترسيخ حضورها في المحافل العلمية العالمية، بما يتوافق مع رؤيتها لبناء جامعة أكثر انفتاحا على العالم وأكثر قدرة على إنتاج المعرفة ودعم الابتكار، وتوفير فرص دولية حقيقية لأبنائها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

وتابعت: "في إطار الدور المنوط به المكاتب الثقافية لتعزيز التبادل العلمي والبحثي للجامعات المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الأكاديمية الدولية وتوسيع شبكة شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية المتميزة حول العالم، قام المكتب الثقافي المصري بنيودلهي بجهود كبيرة لتوقيع جامعة بورسعيد مذكرة التفاهم مع المعهد الهندي للتكنولوجيا IIT بمقر الجامعة بمدينة غاندي اغار، وتهدف هذه المذكرة إلى تأسيس إطار مؤسسي مستدام للتعاون الأكاديمي والبحثي، بما يفتح آفاقا جديدة أمام طلاب الجامعتين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويدعم تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ برامج ومشروعات علمية مشتركة".

وقع مذكرة التفاهم الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور راجات مونا، رئيس جامعة IIT، بحضور الدكتور محمد كامل، المشرف على المشروعات البيئية ومدير العلاقات الدولية بجامعة بورسعيد، ومحمد البحيري، منسق العلاقات الدولية مع الجامعات الهندية، وإسلام شعلان، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والدكتورة آيات سعد، مسئولة مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بنيودلهي، إلى جانب عدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف صالح أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة IIT الهندية يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية جامعة بورسعيد لتوسيع نطاق التعاون الدولي، وبناء شراكات أكاديمية وبحثية تتجاوز الإطار التقليدي للاتفاقيات إلى تعاون فعلي ينعكس بصورة مباشرة على الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وساهم المكتب الثقافي المصري بنيودلهي في توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الهندية ويبذل جهدا كبيرا في توقيع المزيد من هذه الاتفاقيات؛ بما يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل الأكاديمي والعلمي مع الجامعات المصرية ذات الطابع الدولي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة، فضلا عن إتاحة فرص أكبر للتبادل الأكاديمي والثقافي والبحثي بين الجانبين.

في سياق متصل، وبدعوة من المعهد الهندي للتكنولوجيا في غانديناغار، رافقت الدكتورة آيات سعد، مسئولة مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة مصر في نيودلهي، الدكتور شريف يوسف صالح، ووفد جامعة بورسعيد، في زيارة رسمية للمعهد، مثلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين مصر والهند، وتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بورسعيد والمعهد الهندي للتكنولوجيا في غانديناغار.

تضمن برنامج الزيارة اجتماعات أكاديمية رفيعة المستوى، ومناقشات بحثية، وجولات في الحرم الجامعي، ولقاءات مع أقسام الهندسة الحيوية والهندسة البحرية، بالإضافة إلى مركز التعلم الإبداعي، وقد ساهمت جهود المكتب المستمرة وعمليات التنسيق في تحقيق هذا الإنجاز المهم، ما يفتح آفاقا جديدة للبحث المشترك، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والابتكار، وتبادل المعرفة وبناء الجسور، وتبادل المعرفة وخلق الفرص وتعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر والهند.