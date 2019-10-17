قوات سوريا الديمقراطية تعلن تجميد كافة العمليات ضد «داعش»

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي "تجميد" كافة العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال عبدي ـ في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، : "لقد قمنا بتجميد كل أعمالنا في مواجهة داعش الآن"، مشيرا إلى أن الأمر سيقتصر على "العمل الدفاعي" لصد هجمات التنظيم المتطرف.

وكررت قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية التي تشن هجوما ضدها منذ أسبوع سلبا على جهودها في ملاحقة خلايا "داعش"، إلى جانب حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات.

وكانت دول أوروبية عدة أبدت في وقت سابق قلقها البالغ من تداعيات الهجوم التركي على المعركة ضد خلايا "داعش"، كما على مصير 2500 إلى 3 آلاف أجنبي من أصل 12 ألف عنصر من "داعش" في سجون المقاتلين الأكراد.