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السعودية: استمرار انخفاض المصابين بكورونا بعد تسجيل 433 إصابة

وزارة الصحة السعودية - ارشيفية
وزارة الصحة السعودية - ارشيفية
الرياض - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 5:37 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 5:37 م
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، في المملكة، مسجلة 433 إصابة، بعد أن سجلت أمس الخميس  472 حالة وأول أمس الأربعاء 501 إصابة .

وأعلنت الوزارة في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 341495 حالة مؤكدة، بزيادة 433 حالة عن المسجلة أمس وهي 472 اصابة.    

وتم تسجيل 468 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 327795 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5144 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8556 حالات، منها 835 حالة حرجة.

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