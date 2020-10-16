رئيس الغرف السعودية: نرفض التعاون مع أي ما هو تركي

قال رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، عجلان العجلان، إن القيادة التركية تتعمد الإساءة إلى العديد من الدول العربية، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة: «اليوم نحن كمواطنين وشركات سعودية نرفض التعاون مع أي ما هو تركي، سواء استثمار أو اقتصاد أو سياحة»، قائلا إن القيادة التركية لا يرجى منها الخير، كأي بلد يشعل الحرائق في أي مكان.



وتابع: «رأينا ضربات تركيا في سوريا والعراق وليبيا، ومخططاتها في مصر، وعدائها للمملكة العربية السعودية»، مشيرًا إلى أن كل مواطن أو شركة أو مؤسسة سعودية ترى أن ما تفعله القيادة التركية من مؤامرات ودسائس ضد المملكة.



واستطرد: «نحن من أصغر طفل لأكبر شيخ واعون تماما لكل الدسائس التي تقوم بها القيادة التركية ضد بلدنا، وبالتالي اتخذنا هذا القرار بأنه لا تعامل مع الاقتصاد التركي»، قائلا إن الكثير من الشركات في تركيا تتبرأ من أعمال قيادتها السياسية.



وتقدمت نخب سعودية بارزة، تضم كتابا وإعلاميين واقتصاديين وأمراء، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لمقاطعة المنتجات التركية في أسواق المملكة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.



ويدعو مؤيدو حملة المقاطعة، لعدم شراء أي منتج تركي في الأسواق السعودية، كموقف شعبي مناهض لأنقرة، التي شهدت علاقتها بالرياض فتورا في السنوات الأخيرة.