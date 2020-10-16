عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، فيديو يرصد مشاهد من مداهمة الشرطة الإسرائيلية لحفل زفاف، بسبب المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا.

وأظهر الفيديو، اشتباكات بين الشرطة والمواطنين، لحظة دخول عناصرها إلى المكان والقبض على اثنين منهم، رفضوا تنفيذ الأوامر الخاصة بإنهاء الحفل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، اعتقال شخصين قاموا بمهاجمة رجال الشرطة بعد دخولهم إلى أحد المنازل في مستوطنة بسغات زئيف في القدس لفض حفل زفاف أقيم بالرغم من الإجراءات الوقائية المشددة التي تم اتخاذها من قبل السلطات للحد من انتشار الوباء.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية التجمع بأنه «غير قانوني»، ويخالف الإجراءات الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

وكانت إسرائيل، قد فرضت في 25 سبتمبر الماضي، إغلاقًا تامًا، تم تمديده حتى الأسبوع المقبل، للحد من تفشي عدوى كورونا.