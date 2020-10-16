انتخابات عامة في نيوزيلندا السبت ورئيسة الوزراء تسعى لولاية جديدة

يدلي الناخبون في نيوزيلندا بأصواتهم في انتخابات عامة مقررة غدا السبت لاختيار برلمان جديد.



وتخوض رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن المعركة الانتخابية أملا في إعادة انتخابها لفترة ثانية.



وتتولى أردرن، زعيمة حزب العمال البالغة من العمر 40 عاما، رئاسة الوزراء في نيوزيلندا منذ 2017 وتعد جوديث كولينز (61 عاما) من الحزب الوطني المحافظ أقوى منافسيها.



وأظهرت استطلاعات الرأي أن أردرن هي الأوفر حظا للفوز، إلا أن أي حزب أو ائتلاف يحتاج إلى ما لا يقل عن 61 مقعدا من 120 هي إجمالي مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة. وليس من المنتظر أن ينال حزب العمال منفردا الأغلبية المطلقة في هذه الانتخابات.



وترأس أردرن حاليا ائتلافا يضم حزب العمال والحزب الشعبوي الصغير "نيوزيلندا أولا" وحزب الخضر.