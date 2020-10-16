تقرير: تركيا تجري أول تجربة لإطلاق منظومة إس-400 الصاروخية الروسية

أجرت تركيا أول تجربة مباشرة لها على استخدام منظومة إس 400 الصاروخية الروسية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميا على الفور.



وأفاد موقع إخباري موال للحكومة " ايه هابر"، أنه تم إطلاق صاروخ إس- 400 من مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، حسبما أظهر مقطع فيديو لشاهد محلي.



وأظهرت اللقطات عمودًا من الدخان يتصاعد في السماء من خلف منطقة سكنية.



وقال التقرير إنه من المقرر إجراء سلسلة من الاختبارات على مدى 10 أيام، باستخدام طائرات بدون طيار بريطانية الصنع من طراز بانشي.



وأضاف "هابر" أن التدريبات ستختبر قدرات المشاركة والكشف والتتبع في منظومة صواريخ إس -400 بالإضافة إلى أنظمة الرادار والاتصالات.