محافظ كفر الشيخ: إزالة 20 حالة تعد ضمن الموجة 18

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 20 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18، اليوم السبت، منها إزالة 5 حالات تعدٍ بمدينة كفر الشيخ على مساحة 110 أمتار مباني، و15 حالة تعدٍ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 23 قيراطًا و12 سهمًا بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي السكرتير العام المساعد.

وتمكنت الحملة برئاسة اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة شرطية، من إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، ليرتفع عدد الإزالات التي تمت إزالتها ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 إلى 71 حالة تعدي

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.