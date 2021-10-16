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توفي موظف بمنطقة المعادى، مساء اليوم، متأثرا بمشاهدته جثة ابنه الذي توفي فجأة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادى بوجود جثتين لموظف ونجله داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين وفاة طفل يدعى "أدهم. س" 14 سنة فجأة، وعندما حضر والده وشاهد جثة نجله سقط على الأرض وبفحصه تبين أنه فارق الحياة.

نقلت الجثتين إلى مشرحة زينهم، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن الجثتين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشف الفحص الطبي المبدئي للأب والطفل بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة في الوفاة، كما أن الأب توفي حزنا علي فراق ابنه.