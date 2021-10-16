أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن رفضه للتدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للبلاد معتبرا إياها مساسا بالسيادة الوطنية.

كما أكد الاتحاد - في - أن الشأن التونسي شأن داخلي يحسم سلميا بين التونسيين وأن كل تدخل خارجي هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها.

ودعا بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب.

وأدان مجددا تحريض بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية ضد تونس بدعوى الديمقراطية، رافضا المساعي إلى الاستقواء بالدول الأجنبية وداعيا إلى التصدي إلى دعوتهم الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي لتونس.

وأشار البيان إلى تكرار التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتعددها عبر تصريحات مسئولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونجرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد لجلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر الجاري.