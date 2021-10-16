 السيسي: تنظيم برنامج نظافة جيد يصطدم بالبناء غير المخطط.. وأنا معرفش أسكت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي: تنظيم برنامج نظافة جيد يصطدم بالبناء غير المخطط.. وأنا معرفش أسكت

أحمد علاء
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 10:56 ص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ تنظيم برنامج نظافة جيد سيصطدم بالبناء غير المخطط.

وأضاف خلال افتتاح عدد من مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت: "هذا الوضع بيخليني بين اختيارين، إما أشوف وأسكت أو أشوف واشتغل وأنا مش بعرف أسكت".

وأوضح أنّ 2.8 مليون مواطن قدّموا طلبات للتصالح في مخالفات البناء، متسائلًا: "هل فيه دولة في العالم بيكون حجم التعديات فيها بالشكل ده".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان المناطق غير الآمنة، بمنطقة السادس من أكتوبر.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

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