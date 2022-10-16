تشريعية النواب تؤجل مناقشة زواج القاصرات للاجتماع المقبل: لن ننتظر رد الأزهر

أرجأت لجنة للشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال للاجتماع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، عقب موافقة الأعضاء على البدء في مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، دون انتظار رأي الأزهر، خاصة بعد تأكيد ممثل وزارة العدل موافقة الأزهر على المشروع، وتعهده بتقديم مراسلات الأزهر للوزارة في الاجتماع في الاجتماع المقبل.

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، موافقة الأعضاء خلال دور الانعقاد السابق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

كما لفت إلى إرسال خطاببين للأزهر الشريف لاستطلاع رأيه في مشروع القانون، بينما لم تتلق اللجنة ردا حتى الآن.

وشهد الاجتماع جدلا بشأن البدء في مناقشة مواد مشروع القانون أو التأجيل لحين وصول رد من الأزهر.