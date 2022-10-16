منسق رابطة مربي الدواجن: مصر فقدت 25% من الإنتاج بسبب أزمة الأعلاف

قال صبحي الحفناوي، المنسق العام لرابطة مربي الدواجن، إن هناك بُعدًا أخر في أزمة إعدام الكتاكيت وهو أنه وفقًا لبيانات وزارة الزراعة يوجد أكثر من 3 ملايين عامل يعملون في مجال إنتاج الدواجن بشكلٍ مباشر، فيما يوجد عمالة غير مباشرة تتمثل في المحال والتجار، كل هذا أثرت عليهم الأزمة بالسلب.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر قناة صدى البلد، مساء الخميس، أنه نتيجًة لنقص الأعلاف أصبح هناك مشكلة في تغذية الأمهات وتسمين الكتاكيت، كاشفًا عن تراجع نسبة مشاركة مزارع صغار المربين من 70% إلى 30%، كما فقدت مصر ما يقرب من 25% من إنتاج الدواجن في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه بعدما كانت تنتج ما يقرب من 21.6 مليار دجاجة، أصبحت حاليًا تنتج 900 مليون دجاجة، بالإضافة إلى أن البيضة في بعض المحلات أصبحت تُباع بـ 3.25 جنيهًا، أي أن كرتونة البيض تُباع بـ 97 جنيهًا.

ولفت إلى مناشدة الرابطة للمسؤولين بوقف حملة إعدام الكتاكيت على الطريق الدولي في جمصة يوم 14 أكتوبر 2022، ولكن دون جدوى، مشيرًا إلى أنه رغم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا يوم 12 يونيو 2021، إلا أنه تم تشكيلها بعد 5 أشهر، وعقدت أول اجتماع في شهر نوفمبر 2021، ولم تجتمع هذه اللجنة مرة أخرى إلا بعد ضغوط كبيرة في أغسطس 2022، ولم تُصدر إلا مجرد توصيات.