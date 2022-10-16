مصرع 3 وإصابة 13 طالبا جامعيا في حادث تصادم بزراعي المنيا

لقي 3 طلاب مصرعهم وأصيب 13 آخرون، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية أطسا مركز سمالوط بالمنيا، بينهم كسور وسحجات ونزيف بالمخ.



تم فرض كردون أمني حول المنطقة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى سمالوط، فيما تم رفع آثار الحادث من قبل الوحدة المحلية، والمرور، وإيداع المصابين بمستشفى سمالوط التخصصي.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما؛ ميكروباص تحمل رقم "ن ا د 9674" بسيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية أطسا، مركز سمالوط بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان.



وانتقل على الفور لمحل الواقعة اللواء أشرف خلف مساعد المدير المشرف على مركز سمالوط والعقيد مأمور مركز سمالوط شرق والمباحث الجنائية، وهشام المغربي رئيس قرية البيهو، وبالتحري والفحص تبين أن جميع الركاب بالميكروباص طلبة جامعيين بجامعة المنيا، وكان في طريقه من مركز سمالوط للجامعة، وحدث التصادم ناحية قرية أطسا التابعة للمركز.



وتم تحويل 3 وفيات و13 مصابًا لمستشفى سمالوط التخصصي بمعرفة سيارات الإسعاف، من بينهم مصابين بحالات حرجة بهم حالتان نزيف بالمخ وارتشاح وجارٍ دخولهم العناية المركزة.



وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أحمد راشد مهدي رئيس المركز للانتقال على الفور، لتفقد موقع ومتابعة المصابين بالمستشفى والاطمئنان عليهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وانتقل ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتفقد الحالات وقرر تكليف وحدة التضامن الاجتماعي بإنهاء صرف التعويضات اللازمة، حيث يتم صرف 10 آلاف جنيه لأسرة الطالب المتوفى، وألفي جنيه للمصاب.



من جهته، كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا المهندس أحمد راشد مهدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالانتقال إلى مكان الحادث، وتفقد حالة المصابين، وإزالة آثار الحادث، لتسيير حركة المرور.