محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمركز إبداع للتحول الرقمي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، مبنى مركز إبداع للتحول الرقمي بالخارجة، الذي تم إنشاءه في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والتنفيذيين المعنيين ووفد الوزارة.

ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من تأثيث وتجهيز معامل الحاسب الآلي الخاصة بالتدريب، والإعلان عن الدورات التدريبية المقرر تنفيذها لشباب الخريجين وشروط الالتحاق بها، استعدادًا لافتتاح المركز ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.