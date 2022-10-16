موسيماني يحقق فوزه الثاني على التوالي مع أهلي جدة في الدوري السعودي

قاد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، فريقه أهلي جدة لتحقيق فوزاً ثميناً على نظيره الرياض بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد بالملز مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وسجل المهاجم هيثم عسيري الهدف الأول لفريق الأهلي، قبل أن يضيف زميله هشام فايق الهدف الثاني، ليحقق الإمبراطور فوزاً ثميناً بدوري الدرجة الأولى.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي، فيما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 10 في المركز العاشر.

وحقق فريق الأهلي الفوز الثاني تحت قيادة موسيماني، حيث خاض مع الفريق 3 مباريات حتى الآن، نجح في تحقيق الانتصار في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة.