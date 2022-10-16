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وزير الطاقة الجزائري: قرار خفض إنتاج أوبك بلس تاريخي

وكالات
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 4:48 م

وصف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، قرار "أوبك+" خفض الإنتاج (بمليوني برميل نفط يوميا)، بأنه تاريخي وممتاز ويصب في خانة استقرار الأسواق.

وعبر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار "أوبك+"، وفق قناة "روسيا اليوم".

من جهته، قال الغيص إن "أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة".

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف "أوبك+" والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

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