 النائب كمال مرعي يطالب بحذف كلمة زميل له من المضبطة.. وجبالي: أرجو ألا تضيق صدوركم بالنقد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائب كمال مرعي يطالب بحذف كلمة زميل له من المضبطة.. وجبالي: أرجو ألا تضيق صدوركم بالنقد

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 2:53 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 2:53 م
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المجلس الحالي يعمل لصالح الشعب المصري.

وسجل مرعي في كلمته في الجلسة العامة اليوم اعتراضه على الكلمة التي سبق وقالها النائب محمد عبد العليم داود خلال مناقشة مشروع قانون تقديم تسيرات للمصريين في الخارج.

ورفض مرعي كلمة داود التي سأل فيها النواب "هنضحك على الشعب المصري"، خلال حديثه عن الانتقادات الموجهة للحكومة من جانب نواب الأغلبية.

وشدد مرعي الذي له تاريخ طويل في العمل النيابي امتد لأكثر من 25 عامًا على رفضه كلمة داود، وأكد أن المجلس يعمل لصالح الشعب المصري، مستشهدًا بالجلسة العامة أمس، داعيا لحذف كلمة داود من المضبطة.

من جهته، أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي أن جزء من كلمته تم حذفها بالفعل، قائلا: "أرجو ألا تضيق صدورنا بالنقد"، مضيفًا "ما يخرج عن أحكام اللائحة ويتضمن إهانة أو سب للحكومة أو أي جهة من الجهات، فاللائحة تنص على تنظيمه ونحن بأعصاب هادئة ننظمه وننتعامل معه".

وتابع جبالي: "أرجو أن تتسع صدورنا لمزيد من الديمقراطة، مجلسكم موقر وقوي جدًا، مقارنة بمجالس كثيرة لن أذكرها، رأيت بعيني مجالس كثيرة مجلس النواب المصري في المقدمة".

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