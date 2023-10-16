واشنطن: بلينكن ونتنياهو احتميا 5 دقائق في مخبأ حين انطلقت صفارات الإنذار بتل أبيب

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتميا بأحد التحصينات لمدة 5 دقائق، لدى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب خلال اجتماعهما.



وأضاف في تصريحات – نقلتها قنوات إخبارية في نبأ عاجل لها، مساء الاثنين – أن «بلينكن ونتنياهو يواصلان مناقشاتهما في مركز القيادة بوزارة الدفاع الإسرائيلية».



وقُطعت جلسة للكنيست الإسرائيلي في القدس، مساء اليوم الاثنين، بعد إطلاق صفارات الإنذار، تحذيرا من ضربة صاروخية قادمة من قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ؛ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس.



وكشفت مصادر صحفية أن المبنى تم إخلاؤه من الحضور، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج.



وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، جرى إنزال جميع الوزراء الإسرائيليين ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.



ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، الاثنين، أبرزها القدس وتل أبيب وبيت شيمش وبتاح تكفا وبني براك ورمات غان وحولون وغفعاتيم.



وتتواصل الضربات الجوية بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، في الوقت الذي يئن فيه سكان غزة تحت وطأة المخاوف من «هجوم بري محتمل»، خلال الأيام القليلة المقبلة.