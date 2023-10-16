جيش الاحتلال يزعم تدمير مقر عسكري لأحد قادة حماس وينشر فيديو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته الحربية دمرت المقر العسكري لعلي كاتشي أحد قادة قوة النجباء التابعة لحركة حماس، في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني، إن قواته تواصل هجومها على قطاع غزة، موضحة أنه في الساعات القليلة الماضية، تم تدمير العشرات من مقرات العمليات ومواقع إطلاق قذائف الهاون، وفق قوله.

وأضاف: «تم تدمير المقر العسكري لعلي كاتشي، أحد قادة قوة النجباء التابعة لحماس، والذي تمت تصفيته قبل أيام».

وادعى جيش الاحتلال، إن طائراته الحربية قتلت عددا من مقاتلي حماس أثناء تواجدهم في المجمع العسكري.

يُشار إلى أن حركة حماس أعلنت في أكثر من مناسبة، أن جيش الاحتلال لا يستهدف مواقع المقاومة، لكن يشن غارات وحشية على المباني السكنية والمناطق المأهولة، ما يُسقط أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على قطاع غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي داخلي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.