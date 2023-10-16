الأونروا ترسل فريقا إلى مصر استعدادا لإمكانية فتح ممر إنساني للمساعدات إلى غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" اليوم الاثنين إنها بعثت فريقا بشكل مسبق إلى مصر استعدادا لاحتمال فتح ممر إنساني من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت إن غزة بدون كهرباء لليوم الخامس على التوالي، ما يدفع بالخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي إلى حافة الانهيار، ويفاقم من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت أن نزوح المدنيين الفلسطينيين إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة لا يزال متواصلا بعد تحذير السلطات الإسرائيلية بضرورة إخلاء المناطق الشمالية واستمرار القصف الإسرائيلي للقطاع جوا وبرا وبحرا.

وقالت إن أكثر من مليون شخص، أي حوالي نصف سكان غزة، قد تعرضوا للتشريد. وأشارت إلى أن حوالي 600 ألف شخص من النازحين داخليا يتواجدون في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح، وأن حوالي 400 ألف منهم يقيمون في منشآت للأونروا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرات الوكالة على تقديم المساعدة بأي طريقة ذات معنى.

وقالت إن السكان في جميع أنحاء غزة يعانون بشدة من نقص مياه الشرب النظيفة، مضيفة أنه كملاذ أخير، يتم استخدام مياه مالحة مستخرجة من آبار زراعية، ما يثير مخاوف كبيرة من تفشي أمراض تنتقل عن طريق المياه.