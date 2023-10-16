إعلام عبري: إصابة إسرائيليين في عملية طعن بمدينة دبي الإماراتية

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أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن وقعت في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، في تغريدة عبر حسابها بموقع إكس، إنه جرى الاشتباه في إصابة إسرائيليين في هجوم طعن في دبي.

דיווח ראשוני: חשד שישראלים נפצעו בפיגוע דקירה בדובאי — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 16, 2023

تزامنت هذه العملية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فلليوم العاشر، تكثف الطائرات الحربية لجيش الاحتلال القصف العنيف على قطاع غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق.

وأسفر العدوان، عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي داخلي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.