رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعم بغداد لصمود المدنيين في قطاع غزة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، «شهد اللقاء استعراض أهمّ الملفات العربية الراهنة والأوضاع في الأراضي العربية المحتلة بسبب العدوان الصهيوني، والحالة الإنسانية السيئة التي يتعرّض لها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».

وجدد السوداني، التأكيد على موقف العراق الثابت والمبدئي من الحقّ الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني، ووجوب حماية المقدّسات في الأراضي الفلسطينية من محاولات طمس الهوية التاريخية، وعمليات الاستحواذ والاستيطان التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب.

كما أكد دعم العراق لصمود المدنيين في قطاع غزة المحاصر وكل جهود الإغاثة التي يخطوها الأشقاء والأصدقاء، وأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسئولة؛ لتفادي حصول كارثة إنسانية تترك أثرها على أصل وجود الفلسطينيين في وطنهم المحتل.