الجيش اللبناني يعثر على 20 منصة إطلاق صواريخ

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ، تحمل 4 منصات منها صواريخ معدّة للإطلاق، في بلدتَي القليلة والشعيتية الحدوديتين جنوبي لبنان.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه عثر على المنصات بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، مضيفا "عملت الوحدات المختصة على تفكيكها"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، فجر اليوم الاثنين، مقتل أحد ضباطه جراء قذيفة مضادة للدبابات أطلقت من الحدود اللبنانية.

ويخيم هدوء حذر، منذ تلك الواقعة، على كافة المناطق الحدودية جنوب لبنان، باستثناء تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية، وارتفاع حركة النزوح باتجاه مناطق آمنة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 7 أكتوبر الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويجري من المناطق الجنوبية اللبنانية إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، تتبناه الفصائل فلسطينية أو حزب الله في لبنان.