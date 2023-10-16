مكتب غزة الاعلامي: نحو 70 ألف شخص فقط نزحوا من شمال القطاع لجنوبه

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن نحو 70 ألف شخص فقط نزحوا من شمال غزة باتجاه جنوبها، ونفى ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا عن نزوح 600 ألف فلسطيني.

وأضاف معروف، في مؤتمر صحفي: "يستمر الاحتلال في بث الأكاذيب والادعاءات ضمن حربه النفسية التي يشنها جنبا إلى جنب مع عدوانه العسكري الغاشم على شعبنا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "كان آخرها ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأحد عن ناطق باسم جيش الاحتلال بنزوح 600 ألف مواطن من شمال غزة، باتجاه ما زعم أنها (مناطق آمنة) جنوب غزة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الأحد، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري قوله: "أكثر من 600 ألف فلسطيني من مدينة غزة تم إجلاؤهم إلى الجنوب على الرغم من محاولات حماس منع الناس من المغادرة".

وقال معروف أن الناطق (هاجاري) "تناسى أن (المناطق الآمنة) التي يتحدث عنها يتم قصفها بأطنان القنابل شديدة الانفجار ومحو مربعات سكنية كاملة، تماما كما هو الحال في كافة مناطق القطاع".

ووصف ذلك بانه "تخبط وتناقض في التصريحات ويؤكد كذب ادعاءات الاحتلال ويفضح زيف روايته بنزوح هذه الأعداد من شمال غزة".

إلى ذلك، أوضح معروف أنه "خلافا لادعاءات الاحتلال فإن التقديرات تشير إلى نزوح نحو 70 ألف شخص فقط من شمال غزة باتجاه الجنوب، يتواجدون في 12 مركز إيواء".

وأضاف "يعاني النازحون بسبب عدم توفير منظمة الأونروا أية مواد غذائية أو إغاثية لهم حتى الآن، ما دفع المئات منهم أمس للعودة إلى محيط مناطق سكناهم بشمال غزة، وإعلان آلاف آخرين نيتهم العودة الجماعية خلال الساعات القادمة".

وفي غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع والضفة الغربية المحتلة إلى ألفين و808، والمصابين إلى نحو 10 آلاف و950.