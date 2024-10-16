محافظ المنوفية: الدولة بمختلف أجهزتها ستتعامل بحزم لاسترداد أراضيها

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الدولة بكل أجهزتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع المخالفين.

يأتي ذلك خلال اجتماعا موسعاً من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمناقشة آخر مستجدات نسب معدلات الأداء بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتذليل العقبات باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية، ضمن منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المستشار القانوني، والمستشار الهندسي، ومديري إدارات أملاك الدولة والشئون القانونية والتحول الرقمي والمتغيرات المكانية، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام.

واستعراض محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات استعجال لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الخاصة بهم في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف.

كما ناقش محافظ المنوفية الموقف الحالي وحجم نسب الإنجاز لمنظومة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية بنطاق المراكز والمدن، مشدداً على مضاعفة الجهد للانتهاء من الطلبات والتعاون بين جميع الجهات وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وخلال الاجتماع شهد محافظ المنوفية عبر تقنية البث المباشر لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تنفيذ عدد من الإزالات لحالات التعدي المخالفة على أراضي أملاك الدولة وغير الصالحة للتقنين بنواحي ساقية أبو شعرة وشطانوف بمركز أشمون ضمن أعمال الموجة الـ24 لإزالة التعديات.

وخلال اتصال مرئي وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية باستمرار المتابعة والإزالة حتى سطح الأرض مع اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية للمخالفين وعدم حصولهم على الدعم التمويني وصرف مخصصات الأسمدة الزراعية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه تم اليوم تنفيذ 10 حالات تعد بمساحة إجمالية 2138 مترا بنطاق المركز والمدينة.

وأكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفي.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام أي أعمال بناء بالمخالفة للقانون، وكذا الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظى مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فوراً.