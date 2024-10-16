الاحتلال يستخدم مرض الجرب الجلدي أداة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين

قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تستخدم مرض الجرب الجلدي أداة لتعذيب معتقلين فلسطينيين في سجونها.

وذكر النادي، في بيان أن مرض الجرب (سكايبوس) شكّل أحد أبرز الأمراض التي خرج الأسرى وآثارها واضحة على أجسادهم، كما أثبتت الفحوص الطبيّة أيضًا إصابتهم بمشاكل صحية أخرى نتيجة لذلك، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البيان أن إدارة السجون تستخدم مرض الجرب أداة لتنكيل وتعذيب الأسرى، كما حوّلت الحق بالعلاج على مدار عقود طويلة لأداة تنكيل.

ونقل البيان شهادة لأسير -لم يذكر اسمه- أُفرِج عنه من سجن ريمون (جنوب) الإسرائيلي، قال فيها إن "إدارة السجن صنفت القسم الذي كان به بـ(الزومبي) لما تركه المرض على هيئاتهم (الأسرى والمصابين)".

وتابع أن "الغالبية من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، يعانون من مشاكل صحيّة، ومنها مشاكل مزمنة وبحاجة إلى متابعة طبيّة".

ونشر نادي الأسير صورا لأسرى أفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم "تغيرت هيئاتهم جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم، وتحديدا الجرائم الطبيّة وجريمة التجويع، إلى جانب أساس هذه الجرائم، وهي جريمة التعذيب".

ووفق نادي الأسير، مِن بين المفرج عنهم "الطفل إياد (15 عاما)، من مخيم شعفاط (شرقي القدس) أفرج عنه في ظروف صحية صعبة جدا نتيجة إصابته بمرض الجرب.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال إسرائيل أكثر من 11 ألفا و300 فلسطيني بالضفة وآلاف آخرين من غزة، منذ بدء الإبادة الجماعية بالقطاع في السابع من أكتوبر 2023.

يذكر أن هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية كانت أشارت في تقرير في يونيو الماضي إلى جرائم الاحتلال بحق الأطفال الأسرى في سجونه والذين يعانون من الاكتظاظ الكبير ويتم حرمانهم من الاستحمام وتتم مصادرة ملابسهم سوى ما يرتدونه، ولا يسمح لهم بامتلاك الصابون والمعقمات مما ساهم بانتشار مرض الجرب بينهم.