الجيش الإسرائيلي يزعم مهاجمة عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في النبطية جنوب لبنان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «قوات الفرقة 91 تواصل العمل ضد بنى لحزب الله جنوب لبنان»، زاعمًا أنها «داهمت على مدار الأيام الأخيرة، شبكة من فتحات الأنفاق وبنى تحتية تحت الأرض شملت أماكن للمكوث والتزود، وعثرت داخلها على الكثير من الوسائل القتالية».

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن «وحدة الرضوان التابعة لحزب الله خصصت هذه المنشآت؛ للاستعداد لتنفيذ خطة ما يسمى باحتلال الجليل».

وزعم «وضع مسار النفق في قلب قرية النبطية وتحت منازل مواطنين لبنانيين، حيث تم تدمير المسار من قبل قوات جيش الدفاع من اللواء 8 ووحدة يهلوم الهندسية».

وقال إن «طائرات سلاح الجو الحربية شنت في وقت سابق اليوم، بتعاون مع القيادة الشمالية، سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف لحزب الله في منطقة النبطية».

ووفقًا لمزاعمه، فإن «من بين الأهداف المستهدفة: مبانٍ عسكرية، ومقرات قيادة عسكرية، ومستودعات أسلحة زرعها حزب الله بجوار مبانٍ مدنية؛ مستخدمًا السكان دروعًا بشرية».

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 5 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على بلدية النبطية جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الصحة اللبنانية قولها إن «غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص».

وقال شهود عيان إن عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية.

وكشفت تقارير إلى أن رئيس بلدية النبطية قتل في إحدى الغارات الإسرائيلية على المدينة.