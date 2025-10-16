3 أعضاء بهيئة تدريس جامعة طنطا ينضمون لعضوية اللجان الوطنية

تقدم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، بخالص التهنئة إلى ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تم اختيارهم لعضوية اللجان الوطنية في تشكيلها الجديد، ويأتي هذا الاختيار اعترافًا بالكفاءة العلمية والخبرات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا.

وتشمل قائمة المختارين الدكتور علاء أحمد عبد القوي مسعود الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا باللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، والدكتورة سهيلة محمد جلال المدرس بكلية العلوم والمشرف العام على مركز البحوث العلمية والقياسات باللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم، والدكتور مصطفى محمد مصطفى الشيخ الأستاذ المتفرغ بقسم النبات كلية العلوم جامعة طنطا باللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية.

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته وفخره باختيار الكفاءات العلمية من جامعة طنطا لتمثيلها في هذه اللجان الوطنية الهامة، موضحاً أن اختيار أساتذة لعضوية اللجان الوطنية في تخصصات حيوية مثل الفلك والفضاء، والمرأة، والعلوم البيولوجية، هو شهادة على تميز البحث العلمي والكوادر الأكاديمية بجامعة طنطا، متمنياً لهم كل التوفيق في مهامهم الجديدة، مؤكداً أن الجامعة ستظل داعمة لجهودهم في خدمة الوطن.

من جهته، هنأ الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء اللجان الوطنية، مؤكدا إن هذا التمثيل يعكس مدى التزام الجامعة بدعم جهود الباحثين وتمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات والخطط الوطنية للبحث العلمي، مؤكداً أن اختيار الكوادر في اللجان الوطنية يأتي تتويجاً لجهود مؤسسية واسعة تقوم بها الجامعة، لدعم النشر العلمي والريادة الدولية، وتطوير البنية التحتية البحثية، و دعم الكوادر والعلماء ليكونوا سفراء للمعرفة وقادة للتغيير الإيجابي على المستويين الوطني والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.