وزير تركي: تجارتنا مع الدول الإفريقية تفوق 37 مليار دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، الخميس، أن حجم التجارة مع الدول الإفريقية تجاوز 37 مليار دولار العام الماضي، متوقعا بلوغه 40 مليار دولار العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في "منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي" في إسطنبول، برعاية وزارة التجارة وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وتنظيم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية.

وأشار الوزير بولاط إلى أن المنتدى سيستمر يومين لمناقشة سبل تجاوز حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتعزيز الشراكة بين تركيا وإفريقيا.

وأوضح أن المنتدى سيبحث العديد من مجالات التعاون المحتملة، خصوصا في قطاعات الأمن الغذائي وتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا والصحة والنسيج والطاقة والتعدين واللوجستيات.

وأضاف أن استثمارات المستثمرين الأتراك في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بإفريقيا بلغت 15 مليار دولار، ما أسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وتنمية لدول القارة.

وذكر بولاط أن المقاولين الأتراك شاركوا في 2043 مشروعا تنمويا في عموم القارة الإفريقية، وأنجزوا أعمال بناء تقارب قيمتها 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن الخطوط الجوية التركية تسير رحلات إلى أكثر من 40 دولة إفريقية، وتغطي 62 وجهة، وتربط دول القارة بالعالم عبر إسطنبول.

وأوضح أن الوكالة التركية للتنمية والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية تنفذ أنشطة ثقافية واجتماعية وإنسانية مهمة في العديد من الدول الإفريقية.