 إيقاف إياد العسقلاني يحرم بيراميدز من خدماته أمام المريخ بنتيو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيقاف إياد العسقلاني يحرم بيراميدز من خدماته أمام المريخ بنتيو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 6:21 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 6:21 م

يفقد فريق بيراميدز جهود مدافعه إياد العسقلاني خلال مواجهة الإياب أمام المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل العسقلاني على البطاقة الصفراء الثالثة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب التي أقيمت في جوبا، بعدما سبق له الحصول على بطاقتين صفراوين خلال مواجهتي دور الـ64 أمام جورماهيا الكيني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز والمريخ بنتيو مساء يوم 24 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ليغيب المدافع عن صفوف الفريق السماوي في هذه المواجهة بسبب الإيقاف.


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