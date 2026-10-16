إضراب عمال برشلونة يهدد الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة إدارية قبل أيام من مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، المقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعدما أعلن العمال الموسميون بالنادي الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على ظروف العمل وعدد من المخالفات التي يتهمون الإدارة بارتكابها.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن الإضراب من المقرر أن يستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، ما يثير تساؤلات بشأن تأثيره على استعدادات النادي لمباراة الكلاسيكو، في ظل الدور الذي يؤديه العمال الموسميون في تنظيم الفعاليات وتسهيل دخول الجماهير إلى الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن تداعيات الإضراب المحتمل لن تقتصر على فريق كرة القدم الأول للرجال، بل قد تمتد إلى فريق السيدات وقسمي كرة السلة وكرة اليد، نظرًا إلى مشاركة العاملين في تنظيم المباريات وتقديم الخدمات المرتبطة باستقبال الجماهير والأعضاء.

وجاء قرار الإضراب بعد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي العمال وإدارة برشلونة، دون التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات القائمة. واتهمت لجنة تمثيل العاملين الإدارة بعدم الالتزام ببعض الاتفاقيات، ووجود مخالفات تعاقدية، إلى جانب التمييز بين الموظفين والموظفات، فضلًا عن انتهاك بنود اتفاقية المفاوضة الجماعية.

كما أعربت اللجنة عن اعتراضها على تراجع أعداد العاملين بالتزامن مع إسناد بعض الخدمات إلى شركات خارجية، معتبرة أن هذه السياسة تزيد الأعباء على الموظفين، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للجماهير والأعضاء، فضلًا عن تقليص القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة.

وكشفت اللجنة أن عدد العمال الموسميين العاملين حاليًا داخل النادي يبلغ نحو 60 موظفًا، في حين ترى أن احتياجات برشلونة الفعلية تتطلب توفير ما بين 90 و95 عاملًا، مشيرة إلى أن آخر عملية توظيف جديدة تعود إلى أكتوبر 2024.

وتأتي هذه الأزمة قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، وسط ترقب لتداعيات الإضراب على الجوانب التنظيمية داخل النادي، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات المقبلة لإنهاء الخلاف بين الإدارة والعاملين قبل موعد الكلاسيكو.