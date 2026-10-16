النصر يستعيد عبد الإله العمري قبل مواجهة نيوم في دوري روشن

تلقى نادي النصر السعودي دفعة قوية قبل مواجهة نيوم، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين، بعد عودة مدافع الفريق عبد الإله العمري إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.

وكان العمري قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، التي توج بها الأخضر عقب فوزه على منتخب الإمارات في المباراة النهائية، ليغيب المدافع عن صفوف العالمي خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن عبد الإله العمري شارك في التدريبات الجماعية للنصر، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نيوم، مؤكدة جاهزية اللاعب للعودة إلى المشاركة مع الفريق في اللقاء المقبل.

وفي المقابل، يواصل الفرنسي كينجسلي كومان، جناح النصر، والمدافع محمد سيماكان، تنفيذ برنامجي العلاج والتأهيل، للتعافي من الإصابتين اللتين تعرضا لهما خلال الفترة الماضية، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات.

ويسعى النصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز على نيوم لتعزيز موقعه في المنافسة على المراكز المتقدمة.