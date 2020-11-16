 الصين تعزي في وفاة عريقات.. وتؤكد مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة - بوابة الشروق
الإثنين 16 نوفمبر 2020 5:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الصين تعزي في وفاة عريقات.. وتؤكد مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة

صائب عريقات
صائب عريقات
أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 4:40 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 4:40 م
أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن تعازيه في وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة الصين دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

وقال وانغ يي - في برقية تعزية إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين - "إن عريقات ظل يعمل خلال فترة طويلة على تعزيز التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وكرس حياته من أجل تحقيق الاستقلال الوطني الفلسطيني، حيث نال احترام الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي".

وأضاف أن عريقات صديق قديم للصين وقدم مساهمات إيجابية في توطيد وتطوير العلاقات الودية التقليدية بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين وفلسطين صديقان وشريكان حميمان.. وأكد أن الصين ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة حتى حلها بطريقة شاملة وعادلة ودائمة في أسرع وقت ممكن.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك