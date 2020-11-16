فرض إغلاق على آلاف من عمال القفازات الطبية الماليزية بعد تفشي كورونا بينهم

يواجه أكثر من 13 ألف موظف في إحدى أكبر الشركات العالمية في تصنيع القفازات المطاطية والطبية، أسبوعين من الإغلاق، بعدما جرى تشخيص نحو مئتين إصابة بفيروس كورونا في أحد مهاجع العمال.

وقال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب اليوم الاثنين إنه سوف يتم الطلب من شركة توب جلوف "إجراء مسح كامل لكل موظفيها داخل مصانعها، وهؤلاء من المهاجع الأخرى التي تقدم قوة عاملة لمصانعها".

وقالت توب جلوف الأسبوع الماضي إن انتشار الفيروس بين عمالها كان "تحت السيطرة للغاية" وأن عملياتها "لم تتأثر بعد".

وأنتجت المصانع الماليزية نحو 65 بالمئة من القفازات المطاطية والطبية في العالم، التي ارتفع الطلب عليها جراء جائحة كوفيد-19 .

وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم الاثنين إنه جرى تشخيص 1103 حالات جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 عبر البلاد على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وزاد إجمالي الإصابات أربع مرات منذ الأسبوع الأول من أكتوبر إلى أكثر من 48 ألفا، ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض بعض القيود على الحركة في الأسابيع الأخيرة.