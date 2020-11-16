أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر انعقاد الاجتماع المشترك الثلاثين افتراضيا، بين مسؤولي التعليم بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة).

يشارك في الاجتماع وفود من كل من مصر، الأردن، فلسطين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، اتحاد الجامعات العربية، مدير برنامج التعليم بالأونروا ورؤساء برامج التعليم في مناطق عمليات الأونروا ومدير مكتب الأونروا بالقاهرة.

وقال السفير سعيد أبو على الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والاراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، إن الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين ومسؤولي التعليم في الأونروا يعتبر من أهم قنوات التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأونروا في مجال التعليم.

وأضاف أبو على في تصريح اليوم أن الاجتماع سيناقش أهم التحديات التي تواجه البرنامج التعليمي في الأونروا وذلك في ظل نقص التمويل الذي تعانيه الوكالة وانعكاساته على العملية التعليمية وكذلك الظروف الاستثنائية بعد تفشي فيروس الكورونا والاعتماد بصورة أساسية على نظام التعلم عن بعد، بالإضافة للإنجازات التي حققها البرنامج التعليمي للأونروا في مناطق عملياتها الخمس خلال العام 2020.