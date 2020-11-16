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الخميس.. افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومي

حاتم جمال الدين
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 7:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 7:55 ص

يفتتح العرض المسرحى "الوصية" فى الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ستمر عروضه لمدة ثلاثة أيام.

يأتي العرض ضمن مبادرة اعرف جيشك، التي يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والعر من إنتاج فرقة المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، ويتناول العرض قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، تأليف أيمن سلامة، إخراج خالد جلال.

يشارك في بطولة " الوصية" الفنانين "أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام"، بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج : معتز مغاورى ، أسماء غازى ، هيثم حسام، مخرج منفذ علا فهمى.

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