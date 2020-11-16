عضو العليا للفيروسات: لقاح موديرنا قريب من الخاص بفايزر لكنه أفضل في النقل

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إن لقاح موديرنا قريب من الخاص بفايزر، من حيث أن الإثنين يحويان نوع واحد من الفاكسين.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن لقاح موديرنا يحفز مناعة الجسم، ويتم تناوله على جرعتين واحدة اليوم الأول والثانية بعد 28 يومًا.



وأوضح أن هناك مشكلة متعلقة بلقاح فايزر خاصة بالتخزين رغم تجاوز نسبة فعاليته الـ90%، مضيفًا أن تطعيم موديرنا أفضل منه في النقل.



وأشار إلى أن الدول تعمل على الحصول على لقاحات كورونا من خلال التحالف الدولي للتطعيمات التابع لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن مصر تعاقدت على حوالي 30 مليون جرعة منذ اليوم الأول من ظهور التطعيم الإنجليزي، وبعدها فايزر.



وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية «موديرنا» أن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا يشير إلى أن فعاليته بلغت 94,5%.



وجاءت نتيجة الاختبارات السريرية واسعة النطاق في نفس نطاق النتائج التي أعلنت عنها الشركتان فايزر وبيونتيك، حيث قالتا الأسبوع الماضي إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 90%.