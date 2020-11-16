 وزيرة التجارة تشارك في فعاليات مؤتمر سيمليس الشرق الأوسط 2020 - بوابة الشروق
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وزيرة التجارة تشارك في فعاليات مؤتمر سيمليس الشرق الأوسط 2020

محمد المهم
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 2:11 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 2:11 م

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بدعوة من سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيمليس الشرق الأوسط 2020" المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين بالمنطقة، وفق بيان الصناعة اليوم.

وقالت الوزيرة، إن المؤتمر في دورته الحالية يمثل أهمية كبيرة، حيث يتناول أحدث التقنيات والتحديات في مجال الثورة الرقمية، وذلك من خلال 8 محاور رئيسية هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين، لافتة إلى أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من توجه المشروعات والأعمال إلى التحول الرقمي لمواكبة التغييرات الجديدة، حيث أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية لبقاء المشروعات والصناعات وخاصة الصغيرة.

كما قامت جامع في ختام اليوم الأول من المؤتمر بجولة تفقدية في معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي.

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