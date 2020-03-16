 السودان: تسجيل ١٠٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تسجيل ١٠٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 10:27 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 10:27 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٣ وفيات، فيما تم شفاء ١٠ حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس السبت، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٦٦ إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في ٨ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٤ ألفا و٧٢٨ حالة، بينها ١١١٩ وفاة، و٩٥٨١ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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